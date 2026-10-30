PFDK, derbinin faturasını kesti! İşte verilen cezalar

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a verilen cezaları açıkladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 2 MAÇ CEZA

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men ve 67 bin TL para cezası verildi.

Açıklamada, “GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI ’nın, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

ARCHIE BROWN'A 3 MAÇ CEZA

Fenerbahçe'den Archie Brown'a ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

PFDK'nın açıklamasında, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN ’un, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

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SERHAT DOĞAN VE AHMET AYTAR'A VERİLEN CEZALAR

PFDK ayrıca Galatasaray'dan Serhat Doğan ve Fenerbahçe'den Ahmet Aytar'a verilen cezaları da duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi AHMET AYTAR’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

GALATASARAY'A 'TESCİLSİZ LOGO' CEZASI!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunu kullandığı için 280 bin TL para cezası verdi.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE VERİLEN TÜM CEZALAR

Derbinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çeşitlik nedenlerden ceza verildi.

Galatasaray için yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ 105, 106, 107, 108, 204, 205, 206, 207, 406, 407, 408, 409, DOĞU TRİBÜNÜ 102, 111, 112, 113, GÜNEY TRİBÜNÜ 119, 120, 422, 423, 424, BATI TRİBÜNÜ 102, BATI VIP TRİBÜN BLOK VIP 100 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin,müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, skorboardda misafir takımın TFF’ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Fenerbahçe için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, "FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”