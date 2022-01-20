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PFDK cezaları resmen açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı...

#Galatasaray#Trabzonspor#Taylan Antalyalı
PFDK cezaları resmen açıklandı Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı...

PFDK, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya 2, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men cezası verdi.

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PFDK'nın Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı ile kararları resmen açıklandı.

Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 TL para cezası verildi. Abdullah Avcı için 1 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı.

İşte yapılan açıklama;

GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI'nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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#Galatasaray#Trabzonspor#Taylan Antalyalı

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