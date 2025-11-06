PFDK cezaları açıklandı! Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü...

Haberin Devamı

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

İşte PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.11.2025 tarih ve 24 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ALT E-KUZEY ÜST E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-121-218-219-220, KUZEY TRİBÜN 105-106-107-108, DOĞU TRİBÜN 112-113-114-414-415-416, BATI TRİBÜN 101-102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BENJAMIN BOUCHOUARI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BAKİ ERSOY’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO’nun, delegasyon 2’de akredite edilmesine rağmen müsabakanın ikinci yarında izinsiz bir şekilde yedek kulübesine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 106-107-108-109-110, DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 115-116-117, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422-423-424, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407-408-409, ŞEREF BEY (BATI ALT) TRİBÜN 102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 112 ve KARTAL YUVASI VIP TRİBÜN 101 VIP numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, Sportif Ekipman Talimatı’na aykırılık nedeniyle aynı talimatın 22/1. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 03.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KALE ARKASI DENİZ TRİBÜN B ve KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ’nin, 31.10.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübü sporcusu BEKİR TURAÇ BÖKE’nin, 01.11.2025 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MANİSA FK’nın, 02.11.2025 tarihinde oynanan MANİSA FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan MANİSA FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- SİPAY BODRUM FK sporcusu BERŞAN YAVUZAY’ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN KAPALI BATI A-B, DOĞU TRİBÜN KAPALI DOĞU C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK idarecisi ONUR GİRDAP’ın, 03.11.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK idarecisi ONUR GİRDAP’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 03.11.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, DOĞU TRİBÜN A-B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ARCA ÇORUM FK’nın, 03.11.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

18- KCT 1461 TRABZON FK antrenörü CEMRE CİVELEK’in, 02.11.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-KCT 1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BURSASPOR Kulübü idarecisi FURKAN AKIN’ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan BURSASPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN YEŞİLKAVAK’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MESUT ÇAYTEMEL’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ADANASPOR A.Ş. sporcusu ARDA BULCA’nın, 02.11.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-SOMASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi ORHAN AKKUŞ’un, müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle FDT’nin 52/1. maddesi uyarınca 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kaleci antrenörü GÜVENER İÇÖZ’ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MUĞLASPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde Muğla Atatürk Stadyumunda oynanan MUĞLASPOR-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübü Başkanı MENAF KIYANÇ’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- EDİRNESPOR Kulübünün, 01.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü Antrenörü YUNUS EMRE YILMAZ’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü Başkanı ONUR YAREN AYAYDIN’ın, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü İdarecisi GÖKHAN ÇANCIK’ın, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü İdarecisi CESUR PAKARDA’nın, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü ÖZCAN KARAKİRAZ’ın, 01.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- GALATA SPOR Kulübü Başkanı EMİN SELİM AKGÜL’ün, 02.11.2025 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü Başkanı AHMET BAYRAM’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- YALOVA FK 77 SPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YALOVA FK 77 SPOR Kulübü Başkanı YALÇIN ORUÇ’un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YALOVA FK 77 SPOR Kulübü Başkanı YALÇIN ORUÇ’un, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BULVARSPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-KİLİS 1984 A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN SERVİ’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN SERVİ’nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü BURHAN ŞEN’in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü TUFAN ESİN’in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi CANER KUZU’nun, 02.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- KIRIKKALE FK SPOR Kulübü antrenörü FUAT GÜMÜŞAY’ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR-SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- NİĞDE BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN FURKAN USLU’nun, 02.11.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYE SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübü sporcusu EMRE FURTANA’nın, 02.11.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYE SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü görevlisi BEKİR ÖZDEMİR’in, 03.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü idarecisi EMRE ÇOBANOĞLU’nun, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü doktoru HÜSEYİN DURMAZ’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakaret ve saldırıları nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 95/4. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 18 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- 12 BİNGÖL SPOR Kulübü idarecisi CİHAN SOLMAZ’ın, 03.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübü idarecisi CİHAN SOLMAZ’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakaret ve tehditleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü teknik sorumlusu SİNAN YÜCER’in, 01.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- AMASYASPOR FK görevlisi EMRE HAKAN AHISKALI’nın, 02.11.2025 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- TİRE 2021 FUTBOL Kulübü idarecisi FERDİ BAŞODA’nın, 01.11.2025 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

42- KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ALTAY Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR Kulübünün, müsabakaya izinsiz gösteri ile çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- KARŞIYAKA Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- ADANASPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Kulübünün, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI

PFDK Başkanı

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.