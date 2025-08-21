×
Spor Haberleri Futbol Haberleri

PFDK cezaları açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

PFDK cezaları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 22:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza geldi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere kısmı kapama cezası uyguladı.

Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ve Kocaelispor futbolcusu Samet Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası uygulayan kurul, Kocaelispor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası kesti.

Göztepe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere kısmı kapama cezasının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 bin olmak üzere toplamda 340 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasmanda kısmı kapamanın yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve sportif ekipman talimatına aykırılık gerekçeleriyle 220'şer olmak üzere toplam 440 bin lira ceza kesildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenörü Pedro Machado'ya da akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 40 bin lira para cezası uygulandı.

Antalyaspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220'şer bin lira para cezası veren kurul, siyah-beyazlılara ve bordo-mavililere çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmı tribün kapama cezası da kesti.

