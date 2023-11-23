PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç ve Dursun Özbek...

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PFDK'nın kararlarına göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a 600'er bin TL para cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a iki konudan toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.