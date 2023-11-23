×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç ve Dursun Özbek...

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#Galatasaray#Fenerbahçe
PFDK ceza yağdırdı Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç ve Dursun Özbek...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 22:23

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç ve Dursun Özbek'r ağır cezalar verdi.

Haberin Devamı

PFDK'nın kararlarına göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a 600'er bin TL para cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a iki konudan toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Haberin Devamı

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PFDK#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!