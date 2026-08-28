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PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#Serdal Adalı#Beşiktaş
PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalıya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 12:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

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PFDK, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban'ı ise kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin kurulu, ayrıca çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 3 milyon 500 bin, Erzurumspor FK ile Kocaelispor'a 430'ar bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 280 bin ve Galatasaray'a 75 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Eyüpspor maçında direkt kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Juninho Bacuna'yı 2 maçla cezalandırdı.

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#PFDK#Serdal Adalı#Beşiktaş

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