PFDK, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezalarını açıkladı!

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PFDK'nın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki kararları açıklandı.

Kurul maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi.

KONYASPOR MAÇINDA YOKLAR

İki oyuncu da cezasını kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."