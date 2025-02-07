PFDK açıkladı: Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası!

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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Murat Paluli, takımının Süper Lig’in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü Eyüpspor’a 1-0 yenildiği maçın 85. dakikada kırmızı kart görmüş ve daha sonra ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmişti.

Tedbirli sevke rağmen salı günkü Kocaelispor karşılaşmasının kadrosunda yer alıp 65. dakikada oyuna giren Murat Paluli, ‘tedbire uymaması’ nedeniyle yeniden PFDK’ye sevk edilmişti.

PFDK'nın kararı şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.02.2025 tarih ve 38 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

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NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü görevlisi TAYLAN OKAN İŞÇİ’nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 148.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."