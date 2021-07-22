Petrocub 0 - 1 Sivasspor (Maç özeti)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sivasspor, deplasmanda Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk resmi maçını oynayan Sivasspor, deplasmanda istediği sonucu aldı ve sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, 90+5'te Yatabare'nin ayağından penaltı kaçırdı.

Rövanş mücadelesi, 29 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.

31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.

İKİNCİ YARI

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.

Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90 1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90 3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)