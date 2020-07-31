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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Petkimspor’da takviyelere ara yok! 6. transfer Thomas Wimbush...

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Petkimspor’da takviyelere ara yok! 6. transfer Thomas Wimbush...
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Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Bakırköy Basket’in itirazını reddetmesiyle Süper Lig’e alınmayan İstanbul temsilcisinin yerine lige davet edilmek için artık günleri sayan Petkimspor’da takviyeler de sürüyor.

Aliağa temsilcisi, 6’ncı dış transfer olarak Almanya’nın MHP Riesen Ludwigsburg takımından Thomas Wimbush’u kadrosuna kattı.

27 yaşında, 2.01 boyundaki forvet, Almanya’da geçen sezonu 11.5 sayı, 3.2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Daha önce resmi olarak açıklamasa da antrenörlük görevine Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kestutis Kemzura’yı getirip iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü’yle anlaşan Petkim, dış transferde ise Kendrick Ray, Sarunas Vasiliauskas, Ian Hummer, Ege Arar ve Dorukhan Engindeniz’i renklerine bağlamıştı.

 

Petkimspor’da takviyelere ara yok 6. transfer Thomas Wimbush...

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