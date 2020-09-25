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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti

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Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti
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ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor, Alp Karahan'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka kadrosunda bulunan 1998 doğumlu Alp Karahan'ın yeni sezonda Petkimspor forması giyeceği belirtildi.

2016-2017 sezonundan itibaren Pınar Karşıyaka A Takım kadrosunda yer alan Alp Karahan, Konyaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

Petkimspor, Alp Karahanı transfer etti

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