Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka kadrosunda bulunan 1998 doğumlu Alp Karahan'ın yeni sezonda Petkimspor forması giyeceği belirtildi.



2016-2017 sezonundan itibaren Pınar Karşıyaka A Takım kadrosunda yer alan Alp Karahan, Konyaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

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