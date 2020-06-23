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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Pesaro'da Jasmin Repesa dönemi

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Pesaro'da Jasmin Repesa dönemi
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İtalya 1. Basketbol Ligi ekibi Pesaro, başantrenörlüğe Giancarlo Sacco'nun yerine Jasmin Repesa'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Repesa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



Başantrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, milli takımlarda Hırvatistan ve Bosna Hersek, kulüp kariyerinde Cibona, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Benetton Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita, AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Buducnost VOLI ekiplerini çalıştırdı.

Repesa, Hırvatistan'da 6, Türkiye ve İtalya'da ise ikişer lig şampiyonluğu yaşadı.

Pesaroda Jasmin Repesa dönemi

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