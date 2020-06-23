Pesaro'da Jasmin Repesa dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Repesa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.







Başantrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, milli takımlarda Hırvatistan ve Bosna Hersek, kulüp kariyerinde Cibona, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Benetton Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita, AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Buducnost VOLI ekiplerini çalıştırdı.



Repesa, Hırvatistan'da 6, Türkiye ve İtalya'da ise ikişer lig şampiyonluğu yaşadı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!