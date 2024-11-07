Periler'in başantrenörü Ekrem Memnun kazanmanın sırrını açıkladı

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Kadın Milli Basketbol Takımımız, Eurobasket 2025 Elemeleri’nde F Grubu’nda bu akşam Romanya ile oynayacağı maçta finallere açılan kapıyı ardına kadar aralamayı hedelerken, geleceğe de umutla bakıyor…

Ay-Yıldızlı ekibin deneyimli coachu Ekrem Memnun, son 2 Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından Eurobasket 2025 ile yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirtirken, önceliklerinin Ay-Yıldızlı ekibe özgüvenle birlikte kamuoyunda tekrar hak ettiği saygıyı kazandırmak olduğunu söyledi.

Çok potansiyelli bir takıma sahip olduklarını ve bunu da sahaya en iyi şekilde yansıtmak için çabalayacaklarını ifade eden Memnun şunları söyledi:

‘KAĞIT ÜSTÜNDE İYİ OLMAK YETMEZ’

“Kağıt üzerinde daha iyi olduğunuz özelliklerinizi kullanmadan, sahaya yansıtmadan kazanmak mümkün değil. Oyuncularımızla da böyle konuştuk. Şu son 3-4 günü iyi geçirdik. Romanya maçını Basketbol Gelişim Merkezi’nde, yeni salonumuzda oynayacağız. Burası mükemmel bir tesis. Bu maçın, Eurobasket 2025’e katılmamız açısından kilit önem taşıdığının farkındayız. Gruptan birinci çıkarak Avrupa Şampiyonası’ndaki yerimizi almak istiyoruz. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Herkesin desteğiyle kadın basketbolunu yeniden hak ettiği konuma getirmek amacındayız. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

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‘BİZİM YERİMİZ BÜYÜK TURNUVALAR’

“Geçen Avrupa Şampiyonası bizim için kötü geçti. Ancak o turnuvada büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar üst üste geldi. Tabii her başarısızlıktan sonra insanlar kendini sorguluyor. Bu bakımdan, takımın özgüvenini ve sonrasında da kamuoyunda hak ettiği saygınlığı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Psikolojik üstünlüğü tekrar sağlamalıyız. Sonrası için çok pozitif düşünüyorum. Kadın basketbolunda Avrupa’da birçok ülkede değişim yaşanıyor. Yükselişte olan Macarlar var. Almanlar iyi durumda. Bizim gibi, İspanya gibi jenerasyon değiştiren ülkeler var, aşağıya doğru gidenler var. Bizim yerimiz büyük turnuvalar. Sürekli oralarda olmamız gerekiyor. Eurobasket, Dünya Kupası, olimpiyatlar Türk kadın basketbolunu sürekli görmek istediğimiz yerler. İnşallah en kısa zamanda bu hedefleri tutturmak istiyoruz.”

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ALPERİ ONAR: DENEYİM KAZANDIK

Kadın Milli Basketbol Takımımız’ın tecrübeli guardı Alperi Onar da Ay-Yıldızlı ekibin son 2 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği olumlu ve olumsuz deneyimlerin kendilerine artı değer kattığını söyledi. Yaşadıkları tecrübelerden çıkardıkları dersleri bir kazanım olarak gördüklerini dile getiren 28 yaşındaki Alperi, “Romanya ile coach değişikliği yaşamış ve bazı eksikleri varken evimizde oynayacak olmamızın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Biz de Nevriye Yılmaz, Birsel Vardarlı gibi efsaneleşmiş isimleri izleyerek büyüdük. Umarım onlar gibi başarılı oluruz. Başarısızlığı tatmış bir ekibiz. Yaşadığımız olumlu ve olumsuz tecrübelerin bize artı değer kattığını düşünüyorum. Aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımızla iyi bir uyum sağladık. Umarım bu Avrupa Şampiyonası’nda sakatlık yaşamadan Türk basketboluna yeni başarılar kazandırabiliriz.”