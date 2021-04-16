Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.

Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak. Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe

Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.

Organizasyonda final maçı, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final - Perfumerias Avenida: 72 - Sopron Basket: 61 - İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, finale yükseldi

Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Perfumerias Avenida: Hayes 25, Hof 8, Katie Lou Samuelson 16, Cazorla 4, Karlie Samuelson 5, Alarie 2, Dominguez 2, Rodriguez 2, Milic 8

Sopron Basket: Hatar 4, January 15, Williams 9, Brooks 8, Fegyverneky 2, Krajisnik 14, Walker 9, Czukor

1. Periyot: 16-10

Devre: 30-32

3. Periyot: 50-42

Beş faulle çıkanlar: 37.34 Hof (Perfumerias Avenida), 36.25 Brooks (Sopron Basket)