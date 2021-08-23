Pereira’nın tercihleri ve heyecanlı final

Banu YELKOVAN - İlk 11’ler açıklandığında Mesut Özil’in kulübede, hafta içi Helsinki karşısında iyi performans gösteren Muhammed’in sahada olduğunu gördüğümüzde bu sezon Fenerbahçe’de değişen tek şeyin savunma kurgusu olmadığını ve Pereira’nın ilk 11 tercihlerinde iyi performansı ödüllendireceğini anladık.

Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun’un yokluğunda hücum hattındaki eksiklikleri iyice ortaya çıkan sarı lacivertlilerde, sadece Muhammed değil; Nazım, Osayi, Sosa, sakatlıktan çıkan Gustavo ve yeni transfer Min-Jae Kim de ilk 11’deydi. Kim kimle nerede nasıl oynayacak konusunu netleştirmemiz için maçın başlamasını beklememiz gerekecekti. Perreira, kulübedeki alternatiflerini sağlam tutmasının karşılığını maçın ilerleyen dakikalarında yaptığı değişikliklerle alacaktı.

ALTAY YiNE GEÇiT VERMEDi

Antalyaspor ile oynadığı son 8 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu iyi istatistiği korumak niyetindeydi. Maç hızlı başladı. Altay, daha birinci dakikada Güray’ın gelişine vurduğu topu çıkarmasa, Antalya neredeyse düdükle öne geçecekti ancak Altay, geçen hafta Adana Demirspor karşısında üç puanı getiren performansını devam ettirdi ve geçit vermedi.

Antalyaspor’un bol paslı oyununun da etkisiyle ilk 15 dakika tempolu ve heyecanlı bir maç izledik ancak üretkenlik adına aynı şeyi söylemek zordu. 26. dakikada Gustavo’nun filelerle buluşan topu öncesindeki faul yüzünden iptal edildi. İlk yarının sonlarında Amilton’un vuruşunda Altay yine gole izin vermedi.

iKiNCi YARI TEMPO DÜŞTÜ

İkinci yarıda maç alıştığımız standart lig maçları temposuna düştü. Heyecan dozunun yükselmesi için son dakikaları beklememiz gerekecekti. Normal sürenin bitmesine birkaç dakika kala önce Antalya aynı pozisyonda üç kez skoru değiştirme şansını yakaladı, önce Gökdeniz, sonra Hakan, en son da Gökdeniz topu ağlarla buluşturamadı. Bu pozisyonun dönüşünde, Fenerbahçe çok hızlı gelişen atakta Zajc ile golü buldu. Ama maçın en ilginç pozisyonu bu değildi...

Bitime çok az bir süre kala, Naldo’nun vuruşu Szalai’nin koluna çarptı, Antalyalı sporcular penaltı diye itiraz ederken dönen top Mesut Özil’in asistiyle Valencia’nın ayağından gol oldu. VAR incelemesi sonrasında çıkan karar Fenerbahçe’ye golü, Antalyaspor’a iki sarı kart getirerek kesinleşti.

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