Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için 6 aday!

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Sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla lige başlayan ancak Trabzonspor'un yenilgisinin ardından alınan art arda mağlubiyetler sonrası zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de Portekizli adamın görevine son verildi.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan ve Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamayan sarı lacivertlilerde fatura Pereira'ya kesilirken yeni teknik adam konusunda çalışmalar da başladı.

Pereira'yı gönderen Fenerbahçe yönetimi, ligin geriye kalan kısmında takımı tekrardan üst sıralara tırmandıracak bir teknik adam ararken 6 çalıştırıcının ismi öne çıktı.

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EN BÜYÜK ADAY KENAN KOÇAK

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'ın yardımcısı olarak göreve başlayan Kenan Koçak'ın milli takımdan ayrılmasına sıcak bakılmazken sarı lacivertlilerin listesinde en baş sıralarda yer alıyor.

Dün oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izleyen Kenan Koçak, mücadele öncesi Başkan Ali Koç ile samimi bir diyalog yaşarken transfer iddialarını da güçlendirdi.

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FARIOLI SERBEST KALDI

İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin adı da Fenerbahçe ile birçok kez anılırken geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'le yollarını ayırmıştı.

BILIC'İN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Bilic'in sarı lacivertlilere gelebileceği iddia edilirken Çin ekibi B.Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

OKAN BURUK VE İSMAİL KARTAL

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırdıktan yarım sezon sonrası yollarını ayıran, o günden bu yana kulüp çalıştırmayan Okan Buruk ve Fenerbahçe'nin 2014-2015 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal ise adı geçen diğer isimler.

İKİNCİ LÖW DÖNEMİ OLUR MU?

Almanya ile büyük başarılara imza atan ve EURO 2020 sonrası yollarını ayıran Joachim Löw'ün ismi birçok kez Fenerbahçe ile anılırken 61 yaşındaki teknik adam bir süre takım çalıştırmayacağını açıklamıştı.

Joachim Löw, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve Türkiye günlerinde her seferinde güzel bir şekilde bahsetmişti.