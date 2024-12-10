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Pereira haklı çıktı, Halil Umut Meler veto yedi! Artık maç verilmeyecek

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#Futbol#Halil Umut Meler#Suudi Ligi
Pereira haklı çıktı, Halil Umut Meler veto yedi Artık maç verilmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 01:01

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab'ın Al Hilal'e 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi yöneten Halil Umut Meler hakkında Suudi Arabistan Hakem Komitesi'nden şok açıklama geldi.

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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab - Al Hilal maçının hakemi Halil Umut Meler hakkında açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha Suudi Arabistan'da maç yönetmeyeceğini duyurdu.

Manuel Navarro açıklamasında, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

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PEREIRA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Al Hilal'in Al Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Halil Umut Meler, Al Shabab'ın Hocası Vitor Pereira'nın tepkisini çekmişti.

Halil Umut Meler'in yönetimini eleştiren Vitor Pereira, "Maça Halil Umut Meler damga vurdu. Bize gösterdiği kırmızı kart yanlış. Diğer kartları ve kararları. Maçın tüm gidişatını değiştirdi. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir performans sergiledik, özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık, hakemi maçın sonucunu değiştirdiği için tebrik ediyorum. Maçlarımızı yönetmesi için Suudi hakemleri tercih ederim" şeklinde konuşmuştu.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal'e mağlup oldukları maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunmuştu.

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#Futbol#Halil Umut Meler#Suudi Ligi

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