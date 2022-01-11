Pereira döneminin de gerisinde

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Kötü sonuçları teknik direktörlerle özdeşleştirip çareyi onları göndermekte arayan ancak çözümü aynı yerde bulamayan 3 büyüklerde, beklediği çıkışı yapamama sırası F.Bahçe’deydi. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen yeni teknik direktör arayışlarında, boşta olan hemen her isimle adı anılmasına rağmen henüz kiminle anlaştığını dahi bilemediğimiz yönetimin, Pereira’yı gönderdikten sonra haftalar geçmesine rağmen henüz kimseye imzayı attırmamış olması, bu süreçte takımın beklenen reaksiyonu gösterememesi, neden oynatılmadığı sorgulanan tüm oyuncular yan yana dizilmesine rağmen bir türlü istenen skorların gelmeyişi, oyunun Portekizli teknik adamın döneminin de gerisinde kalması, F.Bahçe’deki sorunun giderek çok bilinmeyenli bir denkleme dönmesine ve eleştiri oklarının tamamımın yönetime yönelmesine yol açtı. Son dört haftada 10 puan toplayan ve deplasmanda da gol atmakta hiç zorlanmayan Adana Demirspor’un Montella yönetiminde, Balotelli’nin yokluğunda bile son derece tehlikeli bir rakip olduğu, arkada boşluklar bırakan her takıma sıkıntı yaratacağı ve zor bir dönem geçiren F.Bahçe karşısında puan almak için oynayacağı maç daha başlamadan belliydi, öyle de oldu.

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4. SIRAYI DA KAPTIRDI

İlk yarı izleyenleri neredeyse uyutan bir tempoda oynandı. 29. dakikada Valencia’nın gole çevirdiği penaltı ve sadece 5 dakika sonra Gökhan İnler’in jeneriklik golü dışında çok da pozisyon olmayan bir ilk 45 izletti iki takım. İkinci yarı Belhanda’nın golüyle başlayınca tempo yükselecek zannettik ama olmadı. Konuk ekibin daha çok pozisyona girdiği ikinci 45’te rakibin golüne cevap veremeyen sarı lacivertliler bu haftayı yenilgiyle kapatan takımlar kervanına katıldı. Fenerbahçe bu sonuçla sadece 3 puanı değil, ligin dördüncü sırasını da Adana Demirspor’a kaptırmış oldu.