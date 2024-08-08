Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

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Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 873 resmi maçta 34 kupa kazanmayı başararak başarılması güç istatistiklere ulaştı.

Ayrıca Pepe, EURO 2024'te Portekiz formasıyla mücadele ederek Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olma unvanını da eline almıştı.

Kariyerinde Maritimo, Porto, Real Madrid, Beşiktaş ve son olarak yeniden Porto formalarını giyen Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda 141 resmi maça çıktı.

Beşiktaş'ta 52 maçta görev yapan Pepe, 7 kez fileleri havalandırırken 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

KUPA KOLEKSİYONU KABARIK

Şampiyonlar Ligi baştan olmak üzere birçok kupa kazanan Pepe, kariyerine toplam 33 kupa sığdırdı.

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1 kez Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu

3 kez La Liga şampiyonluğu

1 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu

2 kez İspanya Kupası şampiyonluğu

4 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu

3 kez İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Kupası şampiyonluğu

1 kez Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu