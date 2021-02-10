Pep Guardiola'ya göre en yetenekli futbolcu: Phil Foden! Arda Turan detayı...

Son olarak Manchester City'nin Anfield'da Liverpool'u 4-1 yendiği maça damgasını vuran Phil Foden, genç yaşında kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

İngiliz ekibinde sezon başında David Silva'nın ayrılmasından sonra teknik direktör Pep Guardiola'ya bu bölge için transfer yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu. Guardiola ise Foden'ı örnek göstererek 'Transfere gerek yok' demişti.

Yine Guardiola, 2019 yılında Phil Foden hakkında ''Bugüne kadar gördüğüm en yetenekli futbolcu'' sözlerini kullanmıştı. Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Lewandowski, Robben, Agüero, De Bruyne gibi isimlerle beraber çalışan Guardiola'dan bu sözleri duymak Foden'dan beklentilerin ne boyutta olduğunu gösteriyordu.

''MÜTHİŞ BİR YETENEK, BİZE VERİLMİŞ BİR ARMAĞAN''

Guardiola'nın Foden'a olan sevgisi aslında City'e ilk geldiği günlere dayanıyor. Bir gün Manchester City altyapı antrenmanını izleyen İspanyol teknik direktör, genç İngiliz'i gördüğünde yardımcılarına ''Kim bu çocuk? Lionel Messi'ye benziyor. O müthiş bir yetenek ve bize verilmiş bir armağan'' demişti.

6 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Liverpool maçının kahramanı Foden ise maçın ardından 'nasıl başladı, nasıl gidiyor' paylaşımı yaparken 6 yaşındayken Manchester City'de top toplayıcılık yaptığı bir fotoğrafı paylaştı. City ise Foden'ın 7 yaşındayken futbolcuların elinden tutup sahaya çıktığı bir videoyu paylaştı.

Manchester City'nin 2012'deki efsane şampiyonluğunda da Foden, kale arkasında yine stattaydı. Sergio Agüero'nun son saniyelerde attığı golün ardından gelen şampiyonluk sonrası yaşananları genç futbolcu şöyle anlatıyor: ''O günü asla unutamam. Maçın bitmesiyle sahaya inmiştik, çılgın bir andı. Şimdi ise bu futbolcularla birlikte aynı sahada maça çıkıyorum! Benim için inanılmaz bir şey, hala çılgınca geliyor.''

BABASI UNITED, KENDİSİ CITY TARAFTARI

İngiliz futbolcu, 4 yaşından bu yana Manchester City taraftarı olduğunu belirtiyor. Henüz genç yaşta City gözlemcileri tarafından keşfedilen Foden, ''Babam sıkı bir futbol takipçisiydi. Manchester United'ı tutuyor, derbilerde ben ve annem City, babam ve abim ise United'ı desteklerdi.'' ifadelerini kullanmıştı.

HAGI'NİN ATTIĞI GOLDEN SONRA ARDA TURAN...

Phil Foden'ın Manchester City'de top toplayıcılık yaptığı fotoğraf ise akıllara Arda Turan'ı getirdi. Arda Turan'ın Ali Sami Yen'de top toplayıcılık yaptığı dönemde Gheorghe Hagi'nin attığı gol sonrası yaptığı sevinç çok konuşulmuştu. Hatta Arda, bu sezon başı Galatasaray'a gelmeden önce bu fotoğrafı paylaşmış ve ''Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın...'' sözlerini kullanmıştı.

''O MAÇI ÇOK İYİ HATIRLARIM, BARCELONA...''

Arda Turan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool ile oynadığı maçlarda da top toplayıcılık yapmış, hatta Arda'nın Barcelona'ya transfer olmasının ardından düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcuya bu dönem hakkında soru sorulmuşu. Arda Turan ise Ali Sami Yen'de top toplayıcılık yaptığı Galatasaray - Barcelona maçı hakkında ''2002'deki Galatasaray-Barcelona maçında top toplayıcıydım. O maçta Luiz Enrique'nin attığı gol ofsayttı ve biz maçı kaybetmiştik. O maçı iyi hatırlıyorum.'' demişti.

Arda Turan gibi taraftarı olduğu kulübün formasını giyen Phil Foden'ın ismini daha uzun yıllar boyunca duyacak gibiyiz. Zaten Guardiola da onun için ''Kulübün ilerideki 15 yılını kurtarabilecek bir yetenek'' diye bahsediyor.

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