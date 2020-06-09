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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:37,Son Güncelleme:

Pep Guardiola'nın yeni yardımcısı Juan Manuel Lillo oldu

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Josep Guardiola'nın yardımcılığına Juan Manuel Lillo getirildi.

Manchester City Kulübü, 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Juan Manuel Lillo'nun teknik direktör Guardiola'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağını duyurdu.

İspanya'da Tenerife, Zaragoza, Real Sociedad ve Almeria gibi ekiplerde görev alan Lillo, son olarak geçen sezon çalıştırdığı ikinci lig takımı Qingdao Huanghai'yi Çin Süper Lig'e taşımıştı.

Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta, Aralık 2019'da Manchester City'den ayrılarak Arsenal'ın teknik direktörü olmuştu.

Pep Guardiolanın yeni yardımcısı Juan Manuel Lillo oldu

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