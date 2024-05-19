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Pep Guardiola'nın Manchester City'sinden rekor şampiyonluk

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#West Ham
Pep Guardiolanın Manchester Citysinden rekor şampiyonluk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 20:07

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez şampiyon oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pep Guardiola'nın Manchester City'si 3-1 kazandı ve üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Manchester City'ye şampiyonluğu getiren golleri 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden ve 59. dakikada Rodri kaydetti. West Ham United'ın tek golü ise 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER

Premier Lig'in 2023-24 sezonunu Arsenal'in 2 puan önünde lider tamamlayan Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

PEP GUARDIOLA FIRTINASI

Pep Guardiola'nın öğrencileri, İngiltere tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan 4. takım oldu.

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2016'dan bu yana geçen 8 sezonda 6. Premier Lig zaferini elde etti.

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#Premier Lig#Manchester City#West Ham

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