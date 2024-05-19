Pep Guardiola'nın Manchester City'sinden rekor şampiyonluk

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pep Guardiola'nın Manchester City'si 3-1 kazandı ve üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Manchester City'ye şampiyonluğu getiren golleri 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden ve 59. dakikada Rodri kaydetti. West Ham United'ın tek golü ise 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER

Premier Lig'in 2023-24 sezonunu Arsenal'in 2 puan önünde lider tamamlayan Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

PEP GUARDIOLA FIRTINASI

Pep Guardiola'nın öğrencileri, İngiltere tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan 4. takım oldu.

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2016'dan bu yana geçen 8 sezonda 6. Premier Lig zaferini elde etti.