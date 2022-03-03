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Pep Guardiola'dan 'yakın arkadaş' sorusuna Domenec Torrent yanıtı!

#Domenec Torrent#Pep Guardiola#Manchester City
Pep Guardioladan yakın arkadaş sorusuna Domenec Torrent yanıtı

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'i yakın arkadaşlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

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Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Domenec Torrent ile ilgili konuştu.

UMARIM ARKADAŞ OLARAK GÖRÜYORLARDIR

Torrent, Guardiola için "Pep ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostlarız ama o benim için aynı şeyi söyler mi bilmem" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaraylı teknik adamdan bir gün sonra röportaj veren ve "Menajerler arasındaki en yakın arkadaşın kim?" sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Birkaç tane var. Şu an Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, Mikel Arteta... Umarım onlar da beni arkadaşları olarak görüyorlardır" ifadelerini kullandı.

İşte Pep Guardiola'nın öne çıkan diğer sözleri;

Manchester Cityli futbolcular arasından İlkay Gündoğan'ın menajer olabileceğini vurgulayan Guardiola, "Orta saha oyuncularının ihtimali daha yüksek. İlkay Gündoğan olabilir." dedi.

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MOURINHO'NUN VURUŞLARI DAHA İYİ

Futbolda kazandığım kupaların yarısını, golf oynarken daha iyi bir vuruş yapabilme yeteneği karşısında değiştirirdim. Futbolu tamamen unuttuğum tek şey golf oynamak. Mesela, Jose Mourinho'nun vuruşları çok daha iyidir. Benim vuruşlarım felaket.

İLKAY GÜNDOĞAN'A BENZİYORDUM

Futbolcuyken İlkay Gündoğan'a benziyordum. Bence orta saha oyuncularından çok iyi teknik direktör oluyor. Çünkü sahayı daha bütün düşünüyorlar. Sadece 'ben, ben, ben' demiyorlar.

 
 
 
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#Domenec Torrent#Pep Guardiola#Manchester City

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