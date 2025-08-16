×
Pep Guardiola'dan transfer açıklaması: 'Ederson 'bir teklif var veya ayrılayım' demedi!'

Ağustos 16, 2025 07:00

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncusu Ederson için transfer açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın 1 numaralı kaleci adayı Manchester City’li Ederson ile ilgili İngiliz devinin teknik direktörü Pep Guardiola’dan açıklama geldi. Guardiola sarı kırmızılıların prensipte anlaştığı iddia edilen 31 yaşındaki kalecinin bu hafta kadroda olmayacağını belirtirken geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ederson bana gelip ‘Ayrılmak istiyorum’ ya da ‘Bir teklifim var’ demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez.”

