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Pep Guardiola'dan Sara Arfaoui'ye esprili yanıt! "İlkay Gündoğan artık bir dakika bile oynayamayacak"

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#Sara Arfaoui#Pep Guardiola#İlkay Gündoğan
Pep Guardioladan Sara Arfaouiye esprili yanıt İlkay Gündoğan artık bir dakika bile oynayamayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 20:16

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester şehrindeki restoranları eleştiren İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye yanıt verdi.

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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin Manchester şehrindeki restoranlar için yaptığı paylaşım tepki çekerken Pep Guardiola'dan yorum geldi. 

İngiliz ekibinin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehrindeki yerel restoranları eleştirdi.

Sara Arfaoui, Instagram'da yaptığı paylaşımda Manchester'daki restoranlar hakkında şikayetçi oldu.

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Pep Guardioladan Sara Arfaouiye esprili yanıt İlkay Gündoğan artık bir dakika bile oynayamayacak

Sosyal medya hesabından şehirdeki yemeklerin korkunç olduğunu belirten Sara, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri iyi değil. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" ifadelerini kullanırken bu sözler İngiltere'de gündem oldu.

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İlkay Gündoğan'ın eşinin bu açıklamasını bazı İngilizler sosyal medyadan eleştirirken şehirdeki restoran sahipleri de Sara'ya tepki gösterdi. 

Sara Arfaoui'nin açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan City'nin teknik patronu Pep Guardiola'ya da soruldu.

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Pep Guardioladan Sara Arfaouiye esprili yanıt İlkay Gündoğan artık bir dakika bile oynayamayacak

Esprili bir yanıt veren Guardiola, "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak" diyerek güldü.

Daha sonra Sara ve İlkay'ı restoranına davet eden İspanyol teknik adam, "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim." dedi. 

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#Sara Arfaoui#Pep Guardiola#İlkay Gündoğan

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