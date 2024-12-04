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Pep Guardiola'dan haber alınamıyor! 'Kendime zarar vermek istiyorum' demişti...

Güncelleme Tarihi:

#Pep Guardiola#Manchester City#Premier Lig
Pep Guardioladan haber alınamıyor Kendime zarar vermek istiyorum demişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:57

Manchester City'de rüya gibi sezonlar geçiren ve art arda Premier Lig şampiyonluklarıyla tüm dünyada gündem olan Pep Guardiola'nın son dönemi pek de istediği gibi gitmiyor. Art arda yaşanılan mağlubiyetler ve hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveden epey uzakta kalan deneyimli çalıştırıcının odasına kapandığı ve Guardiola'ya ulaşılamadığı ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...

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İngiliz devi Manchester City ile Premier Lig'de olağanüstü bir grafik yakalayan Pep Guardiola, tam 6 kez lig şampiyonu olmayı başardı. Üst üste yaşanılan onca başarılı sezonun ardından bu sezon istediği sonuçları alamayan City, çalkantılı dönemden geçiyor.

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67 YIL SONRA BİR İLK

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nda çıktığı son 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Manchester City, adeta kabusu yaşıyor. Premier Lig’de son 4 sezonun şampiyonu City, lider Liverpool'un 11 puan gerisinde kaldı. En son 1956’da üst üste beş maç kaybeden Manchester City 67 yıl sonra aynı başarısızlığı yaşadı.

Kariyerinde ilk kez üst üste beş mücadeleyi kaybeden Pep Guardiola isehayatının en zor günlerini yaşıyor.

GUARDIOLA'YA ULAŞILAMIYOR

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kötü gidişatı durdurmak için ofisinden çıkmadığı iddia ediliyor. Kimsenin ona ulaşamadığı ve telefonlarına bakmadığı belirtiliyor.

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İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; takımını krizden çıkarmak adına canla başla çalışan Guardiola, Manchester City'deki kötü gidişin de en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen deneyimli çalıştırıcının dışarıdan kimseyle muhatap olmadan sadece başarı için işine odaklandığı belirtiliyor.

'ONLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

İspanyol teknik direktör, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Başım dertte olduğunda annem ve babam benim hep yanımda oldu. Şimdi ben de oyuncularla birlikte olup onlara yardım etmek istiyorum" demişti.

Pep Guardioladan haber alınamıyor Kendime zarar vermek istiyorum demişti...

KENDİNE ZARAR VERMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin evinde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabera kalmasının ardından Guardiola'nın yüzüne attığı çizikler dikkat çekmişti.

Bir gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerler var sebebi nedir?" sorusuna Guardiola şu yanıtı verdi: "Parmağımla yaptım. Kendime zarar vermek istedim."

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#Pep Guardiola#Manchester City#Premier Lig

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