Pep Guardiola'dan geleceği için açıklama!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 09:52

Premier Lig'de Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin Bournemouth'a deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Manchester City'den ayrılacağı konuşulan Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kalan Manchester City, şampiyonluğu Arsenal'a kaptırdı.

Sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Guardiola, geleceğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Arsenal’ı, Mikel Arteta’yı, teknik ekibi ve taraftarları hak ettikleri Premier Lig şampiyonluğu için tebrik etmem gerekiyor.

Son ana kadar yarışın içinde olmayı çok isterdim. Bugün yorgunluk vardı. Bournemouth’un hazırlanmak için 12 günü olmuştu.

Çok mücadele ettik ve şimdi gelecek sezona hazırlanıyoruz. Kulüple her zaman konuşuyorum. Ama şu an değil. İlk anlamanız gereken şey, önce başkanla konuşmam gerektiği.

Önümüzdeki birkaç gün içinde konuşacağız. Önce başkanla ne yapmamız gerektiğini konuşmalıyız.

Gelecek sezon geri döneceğiz. Manchester City geri dönecek. Tüm kulvarlarda sonuna kadar rekabet edeceğiz."

