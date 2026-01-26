×
Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Wolverhampton maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc oynayamayacak, Antoine oynayamayacak, Rodri oynayamayacak.

Nico hazır olmayacak. Savinho hazır olmayacak, Stones hazır olmayacak. Liste uzun ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirir.

Bu yarışmaya devam edeceğiz, geçen sezon bu aşamada Brugge ile oynadık ve kaybetseydik evimize dönüyorduk. Bu sefer böyle olmayacak. Tabii ki ilk sekizde bitirmek istiyoruz. Maçımızı kazanmalı ve ne olacağını beklemeliyiz."

