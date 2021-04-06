Pep Guardiola'dan Erling Haaland'a övgü: 'Kör bir adam bile...'

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki maçta tüm gözler ise Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland'ın üzerinde olacak.

Transfer piyasasında en çok konuşulan isim olan Haaland için Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan da açıklamalar geldi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR FORVET'

Haaland ile ilgilenen takımlar arasında yer alan Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü, 20 yaşındaki forvet için ''Kör bir adam bile Haaland'ın ne kadar kaliteli olduğunu görebilir. Bu yaşta bu kadar çok gol atmak geçmiş yıllarda görülen bir şey değil. Fantastik bir forvet, herkes bunu biliyor. Sağ ayak, sol ayak, kafa, her şekilde gol atabiliyor. Onun hakkında söyleyebileceğim tek şey olağanüstü bir forvet olduğu.'' sözlerini kullandı.

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