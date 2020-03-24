Pep Guardiola'dan alkışlanacak hareket! Yüklü bağış...

Yeni tip corona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde spor organizasyonları askıya alınırken, Avrupa'da en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre İspanya'da corona virüsü ile bağlantılı toplam vaka sayısı 33 bin 89, can kaybı sayısı ise 2 bin 182 oldu.

Corono virüsüyle mücadele kapsamında birçok yardım kampanyası başlatılırken, futbol dünyası da bu duruma kayıtsız kalmıyor.

Futbolcular, teknik adamlar salgınla mücadele amacıyla bağışta bulunurken son bağış İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'dan geldi.

İspanyol teknik adam, Barcelona kentinde bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro (6.93 milyon TL) bağışta bulundu.

Bağışın Katalunya'daki sağlık merkezlerine gerekli medikal ekipman alımı ve doktorlara finansal katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.