Pep Guardiola, Oleksandr Zinchenko'nun eşi Vlada Sedan'ın sözlerini unutamıyor

Spor Arena Dış Haber | Manchester City, bu sezon müthiş bir form yakalamış durumda ancak geçen sezon işler bu kadar iyi gitmiyordu... City, geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sürpriz bir şekilde Lyon'a elenirken Pep Guardiola o dönem eleştirilerin odak noktası olmuştu. İspanyol teknik direktörü eleştiren kişiler arasında Oleksandr Zinchenko'nun eşi Vlada Sedan da yer alıyordu...

Spor muhabiri olan Vlada Sedan, geçen sezon Manchester City'nin Lyon'a elendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Zinchenko'yu oynatmadığı için Pep Guardiola'yı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmişti.

''GUARDIOLA'NIN HATASI!''

Sedan, eşi Zinchenko'nun yedek kaldığı Lyon maçı için ''Bu skor Guardiola'nın hatası. Böylesine önemli bir maçta deneysel bir taktik yapmak yanlış. Eleştirmeye belki hakkım yok ama neden üçlü savunma ile sahaya çıkılıyor. Bu kadroyla alınan bu skor kabul edilemez!'' yorumunda bulunmuştu.

''BU MESAJI DÜĞÜNÜMDEN YAZIYORUM...''

Zinchenko ise daha sonra yaptığı paylaşımda ''Eşim bir gazeteci olmasına rağmen bir Manchester City hayranı. Sezon boyunca tüm deplasman ve ev sahibi maçlarımıza geldi. O gerçek bir City taraftarı. Hayal kırıklığına uğrayan bir taraftar olarak tepki gösterdi. Bu mesajı şu an düğünümden yazıyorum. İnanılmaz anın tadını çıkarmak yerine bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu konuyu atlayamam. Umarım beni anlıyorsunuzdur.'' demişti.

DOĞUM GÜNÜNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Bu olayın üstünden bir yıl geçmesine rağmen Pep Guardiola, Vlada Sedan'ın kendisi hakkında söylediği sözleri unutabilmiş değil...

YouTube kanalında konuyla ilgili konuşan Vlada Sedan, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola'nın 50. yaş günü kutlamalarında yaşananları anlattı.

''BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY...''

Ukraynalı spor muhabiri, Guardiola'nın doğum gününde yaşananları anlatırken ''Guardiola'nın 50. yaş günüydü. Hep birlikte kutlama partisi yaptık. Zinchenko, Guardiola'nın yanına gidip esprili bir şekilde '50 demek, yaşlanmış sayılırsın' dedi. Bunun üstüne Guardiola, Zinchenko'ya dönüp 'Bak Zina, benim için en önemli şey eşin tarafından sevilmek. Tek istediğim bu' diye konuştu. Hala söylediklerimi unutmamış.'' sözlerini kullandı.

SAHAYA ÇIKTIĞINDA CITY'NİN MAĞLUBİYETİ YOK

Vlada Sedan'ın eleştirdiği dönemde Pep Guardiola, Zinchenko'yu yedek kulübesinde bırakmasına rağmen Ukraynalı futbolcu, Manchester City'nin bu sezon son haftalarda yükselen formunda tekrar kadroya girmiş durumda. Zinchenko'nun Premier Lig'de çıktığı 10 maçın 9'unu City kazanırken 1 maç berabere bitti.

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