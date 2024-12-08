Pep Guardiola: Mourinho bizim küme düşürülmemizi istiyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola arasındaki ‘şampiyonluk sayısı’ tartışması devam ediyor. Guardiola, geçtiğimiz pazar günü Liverpool’a deplasmanda 2-0 yenildikleri maçta rakip taraftarların kendisine yönelik “Yarın sabah kovulacaksın” tezahüratlarının ardından, tribünlere yönelik 6 işareti yaparak Premier Lig’deki şampiyonluk sayısını hatırlatmıştı. İspanyol çalıştırıcı maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Jose Mourinho’nun da Manchester United’ı çalıştırırken benzer bir hareket yaptığının hatırlatılması üzerine, “Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CİTY ALEYHİNDE 115 TANE USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK SUÇLAMASI VAR

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Mourinho ise, Guardiola’nın bu sözlerine yaptığı açıklamada, “Ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem” diyerek, Manchester City’ye mali ihlaller nedeniyle yöneltilen 115 suçlamaya atıfta bulunmuştu. Portekizli hocanın sözlerine cevap veren Guardiola, “Bu bir şakaydı. Gerçek olan ise; onun 3, benim ise 6 Premier Lig şampiyonluğum var. Jose’ye suçumuz kanıtlanana kadar masum olduğumuzu belirtmek isterim. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama anlaşılan o ki Mourinho da Manchester City’nin 1. Lig ya da Konferans Ligi’ne düşürülmesini isteyenlerden biri” yanıtını verdi.

ILHAM KAYNAĞIM MOURINHO

Büyük başarılar kazandığı Sporting Lizbon’dan 11 Kasım’da ayrılarak Manchester United’ın başına geçen Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, en büyük ilham kaynağının Jose Mourinho olduğunu söyledi. 39 yaşındaki genç teknik adam, “Kendisi en çok şey öğrendiğim teknik direktör değil ama bana en çok ilham veren teknik direktör Mourinho’dur” dedi. Amorim, Manchester United’da Mourinho döneminde staj yapmıştı. Manchester United’ın başına geçtiği ilk dönemde Mourinho’nun kendisine mesaj attığını söyleyen Amorim, “Jose Mourinho bana Manchester United’ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu anlatan bir mesaj gönderdi. Haklı, hâlâ bu kulüp böyle” diye konuştu.