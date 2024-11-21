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Pep Guardiola, Manchester City ile yeni sözleşme imzaladı!

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#Manchester City#Pep Guardiola#Premier Lig
Pep Guardiola, Manchester City ile yeni sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 23:35

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Guardiola, imzanın ardından "Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Bu benim buradaki dokuzuncu sezonum; birlikte pek çok harika zaman geçirdik. Bu futbol kulübüne karşı gerçekten özel hislerim var. Bu nedenle iki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenmeye ve destek olmaya devam ettikleri için herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Manchester ekibiyle 8 sezonda 18 kupa kazanan Pep Guardiola, 490 maçta yüzde 72 galibiyet oranı elde etti.

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#Manchester City#Pep Guardiola#Premier Lig

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