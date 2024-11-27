Pep Guardiola kendini yaraladı, maçtan sonra açıkladı: 'Zarar vermek istiyorum'

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Manchester City'de kötü gidişat devam ediyor. Üst üste oynadığı son 5 resmi maçını kaybederek futbol dünyasını şaşkına çeviren mavi-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Devler Ligi'nde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçen Manchester City, son dakikalarda yediği golle karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'de oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola'nın basın toplantısında kafası çiziklerle dolu şekilde çıkması gündem oldu.

Demeç verdiği gazetecinin çizikleri sorması üzerine Guardiola bunları kendisinin yaptığını belirterek "Parmaklarımla, tırnağımla. Kendime zarar vermek istedim..." dedi.

City, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçın ardından iki gaibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi ile on beşinci sırada yer alıyor.