Pep Guardiola ilk kez konuştu! Ayrılacak mı?

Spor Arena Dış Haberler | Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa'dan iki yıl men cezası verilmesinin ardından kulüpteki geleceğine ilişkin ilk kez konuştu.

West Ham United maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Katalan teknik adam, Manchester City yönetiminin kendisini kovmaması halinde görevine devam edeceğini açıkladı.

Pep Guardiola, "Eğer beni kovmazlarsa, Manchester City'de kalacağım. Bu kulübü seviyorum ve burada olmayı arzuluyorum. Kulüp savaşmak zorunda ve izleyecekleri yol konusunda kendilerine %100 inanıyorum" dedi.

Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pep Guardiola'nın mevcut kontratında sezon sonunda takımdan ayrılabilmesinin önünü açan özel bir madde bulunuyor.