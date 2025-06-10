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Pep Guardiola: Gazze'de yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum

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#Gazze#Manchester#İsrail
Pep Guardiola: Gazzede yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 10:47

Manchester Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın törende Gazze'de yaşanan İsrail zulmüyle alakalı yaptığı açıklama ayakta alkışlandı.

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı.

Törende bir konuşma yapan ünlü teknik adam İsrail zulmü altındaki Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalamadı. Guardiola konuşmasında şunları söyledi;

'ACIYI TÜM VÜCUDUMDA HİSSEDİYORUM'
'Gazze'de gördüklerimiz çok acı verici. Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum. Gerçekçi olmak gerekirse bu bir ideoloji meselesi değil. Bu ben haklıyım ya da sen haksızsın meselesi değil. Bu yalnızca yaşamı sevmekle ilgili. Bu komşunuzu önemsemekle ilgili.'

'SONRAKİ ÖLENLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ OLABİLİR'
Belki̇ de dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalanarak öldürüldüğünü ya da hastanelerde öldürüldüğünü düşünmeliyiz. Tamam bu bizi ilgilendirmez diye düşünelim. Fakat dikkatli olun. Sonraki ölenler bizim 4 ve 5 yaşındaki çocuklarımız olabilir. Gazze'de yaşanan kabus başladığından beri kendi çocuklarımı gördüğümde çok korkuyorum.

 

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#Gazze#Manchester#İsrail

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