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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Pep Guardiola: Elenirsek beni kovarlar

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İngiltere Premier Ligi’nde lider Liverpool'un 22 puan gerisinde 2. sırada yer alan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibimiz Real Madrid’e elenirsek, sportif direktör ya da başkan gelip, beni görevden alabilir” diye konuştu.

İngiltere Premier Ligi’nde son iki sezona damgasını vuran ve şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hocalık kariyerinde City’deki başarıları da dahil toplamda 28 kupa kazanan Guardiola, “Manchester City gibi bir takımım olmasa, asla kazanamam. Ben iyi bir hocayım ama en iyisi değilim. Eğer Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibimiz Real Madrid’e elenirsek, sportif direktör ya da başkan gelip, beni görevden alabilir” diye konuştu. (Fanatik)

Pep Guardiola: Elenirsek beni kovarlar


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Pep Guardiola: Elenirsek beni kovarlar

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