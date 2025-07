Pep Guardiola bırakacağı tarihi resmen açıkladı! 'Çok güzeldi ama bitti...'

Haberin Devamı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, GQ dergisine açıklamalarda bulundu. Söz konusu röportajda bir daha asla Barcelona'ya geri dönmeyeceğini belirten İspanyol hoca, İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ara vereceğini açıkladı.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"BARCELONA SONSUZA KADAR BİTTİ"

“Barcelona benim için sonsuza kadar bitti. Çok güzeldi ama bitti. Başkan olarak geri dönmek mi? Hayır, ben buna uygun değilim”

"BELKİ DE DÖNMEM"





"Manchester City'den sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş, on, on beş yıl ara vereceğim. Belki de geri dönmem"

"KIYASLAMAYI BIRAKIN"

"Bence Lamine Yamal'ın oynamasına izin vermeliyiz. On beş yıl oynadıktan sonra Messi'den daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğunu söyleyebiliriz. Oyanamasına izin verin. Onu Messi ile karşılaştırmak bile büyük laf. Bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi, ‘vay canına, fena değil, iyi olduğu belli’ derler. Karşılaştırmak, iyi olduğunun işaretidir. Ama oynamasına izin vermek gerekir. Göreceğiz.

Messi, 15 yıl boyunca, durmadan, sakatlık yaşamadan, bir sezonda 90 gol attı. Bu büyük kıyaslama. Yamal ile kıyaslamayı bırakın."

"BAŞARI KAFANIZI KARIŞTIRIR"

“Altı Premier League kazandığında, bir noktada düşüşe geçersin. Dünya bu. O zaman muhtemelen daha fazla oyuncu değiştirmek gerekirdi, ama bunu sonradan söylemek çok kolay. Bu, düşüşe geçilmesi gereken bir süreçti, bu olur, geçmesi daha uzun sürdü ve geçtiğinde düşündüğümüzden daha derin oldu. Geriye dönüp baktığımızda, o kadar da kötü bir sezon olmadığını göreceğiz. Ama aylarca maç kazanamadık. 13 veya 14 maç kazanamadık ve bu... Daha önce hiç olmamıştı. Ama bu sizi yerinize oturtur. Başımıza gelmesi çok sağlıklı oldu. Çünkü başarı kafanızı karıştırır”

"BİZE BUNUN İÇİN ÇOK PARA ÖDÜYORLAR"





"Bu yıl dört ya da beş ay boyunca her deplasman maçında taraftarlar ‘Yarın sabah seni gönderecekler’ diye bağırdı. Yani, gönderileceksin. Mimar, öğretmen, doktor, gazeteci... Hiçbir meslekte 60.000 kişi işini kaybetmeni istemez. İşini kaybetmeni isterler bu meslekte. Ama bizim mesleğimiz o kadar iyi ücretli ki, bunu kabul etmek için bize çok para ödüyorlar. Ve eğer bunu istemiyorsan, başka bir işe girersin."

"BİR GÜN KENDİ PATRONUM OLACAĞIM"

"Tutkum, başladığım zamankinden farklı. Daha fazla güvensizlik, daha fazla şüphe, daha fazla korku vardı, ama yine de hala seviyorum. Futbolda, bir an geldi ve ‘Yeter, bitti’ dedim. Ve teknik direktör olarak da bir gün ‘yeter, artık istemiyorum’ diyeceğim, artık oyuncuları, rakip taktiklerini, üç günde bir basın toplantılarını, patronumu istemiyorum... ‘Artık kendi patronumum, artık alarm kurmam gerekmiyor ve hayatımda kararları ben veriyorum’ diyeceğim. Bir gün o gün gelecek ve geldiğinde, duracağım ve sonra geri döneceğim ya da dönmeyeceğim, o zaman göreceğiz"

"11'E GİREMEYENLERİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

"23 oyuncum var ve her üç günde bir on birini seçiyorum. Sonraki on bir kişi, onları sevmediğimi düşünüyor, ama tam tersi, onlar için üzüldüğüm için onları daha da çok seviyorum. Her üç günde bir, en az on bir farklı oyuncuya şunu söylüyorum: Sen yeterince iyi değilsin ve seni sevmiyorum, sen iyisin, ama takım arkadaşın senden daha iyi. Bu yüzden çatışmalar oluyor, başka bir şey yok."