Pep Guardiola, Arda Güler'i Manchester City'e istiyor! Transferde takas teklifi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 12:30

A Milli Takım'ımızı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdi. Guardiola, Manchester City'e Arda'yı istedi. İşte ayrıntılar...

Real Madrid’de bu sezon Xabi Alonso'nun gözbebeği olan Arda Güler için Manchester City’nin devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Pep Guardiola, genç yıldızı kadrosunda görmeyi çok istiyor ve City yönetimi Arda için Rodri’yi bile takas etmeye hazır.

REAL MADRID'DEN NET YANIT

Madrid cephesi ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Rodri’nin, bir dönem Real Madrid’in gündemine girdiği ancak dizindeki sorunlar, yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüşü nedeniyle artık transfer listesinde olmadığı ifade edildi. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol oyuncu için şu anda Avrupa'dan ciddi bir talip de yok.

ARDA GÜLER SATILIK DEĞİL

Real Madrid, Arda Güler’i satılamaz olarak görüyor. Son aylardaki gelişimi, Xabi Alonso’nun ona sürekli şans vermesi ve gösterdiği performans, kulübün genç yıldızla ilgili planlarını daha da güçlendirdi. Yönetimin takas yöntemiyle herhangi bir transfer yapma gibi bir düşüncesi de bulunmuyor.

ARDA, AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Arda Güler’in de Real Madrid’den ayrılmak gibi bir fikri yok. Düzenli forma giymeye başlayan milli futbolcu, Xabi Alonso'yla çok iyi anlaşıyor ve “dünyanın en büyük kulübünde” uzun yıllar kalmak istiyor.

Tek sıkıntı, teknik ekibin henüz Arda ve Jude Bellingham’ı aynı anda en verimli şekilde kullanacak düzeni tam olarak oturtamamış olması.

Buna rağmen Arda’nın performansı kulübü fazlasıyla memnun ediyor.

