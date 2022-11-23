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Pep Guardiola 2 yıl daha Manchester City'de

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#Manchester City#Guardiola#Manchester City Guardiola
Pep Guardiola 2 yıl daha Manchester Cityde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 13:15

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

City, resmi yayın organlarından gelişmeyi aktarırken "Yolculuk devam ediyor. Pep Guardiola ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Guardiola'NIN CİTY KARNESİ

⛳️ 374 maç
✅ 276 galibiyet
🤝 43 beraberlik
❌ 55 mağlubiyet
🔢 Maç başı puan ortalaması: 2.33
🏆 x4 Premier Lig şampiyonluğu
🏆 x1 FA Cup
🏆 x4 Carabao Cup
🏆 x2 Community Shield

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#Manchester City#Guardiola#Manchester City Guardiola

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