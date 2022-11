Pep Guardiola 2 yıl daha Manchester City'de

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

City, resmi yayın organlarından gelişmeyi aktarırken "Yolculuk devam ediyor. Pep Guardiola ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.." şeklinde bir paylaşım yaptı.

The Journey Continues…



We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH