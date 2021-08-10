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Spor Arena
Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Pentatlet nedir ve ne demek?

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Pentatlet nedir ve ne demek?

Pentatlet, pentatlon sporunu gerçekleştiren sporculara verilen isimdir. Pentatlon ise birden fazla sporun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bunlar; Eskrim, Yüzme, Binicilik, Laser- Run (Atış ve Koşu)’dur. İşte, pentatlon hakkında bazı bilgiler

Modern Pentatlon eğitici,  fiziksel, zihinsel ve entelektüel yönleriyle bütünleyici bir spordur. Yüzme ve atletizm pentatlonun fiziksel yanının temel disiplinlerini oluşturur. Zihinsel yanını oluşturan Tabanca Atışı stres kontrolü ve kusursuz bir teknik gerektirir. Bu branş iyi bir organize çalışma programı gerektirir. Tüm yarışmalar belirli bir sırayla gerçekleştirilir.  Uluslararası sıralamada 36 yarışmacı finalde yarışacak hale getirilir.

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