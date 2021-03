Pengu, Rainbow Six profesyonel sahnesinden emekliliğini duyurdu

Ünlü Rainbow Six Siege oyuncusu Niclas "Pengu" Mouritzen, beş yıllık profesyonel kariyerini geride bırakıyor. Pengu, rekabetçi sahneden emekli olduğunu açıkladı. Profesyonel oyuncu kararını Twitter üstünden paylaştı. Paylaşımında kariyerindeki en iyi anların olduğu bir kolaj videosuna da yer verdi. Oyuncu, rekabetçi sahneden çekildikten sonra içerik üreticisi olma planlarından da bahsetti.

Profesyonel oyuncunun emekliliği, Pengu’nun en son aktif olarak oynadığı G2’nun taraftarlarını da üzdü. 2016’dan beri mücadele ettiği 30’dan fazla turnuvada takımının aldığı zaferlerde büyük payı oldu. Oyuncunun G2’daki takım arkadaşları ise Fabian “Fabian” Hällsten, Daniel “Goga” Romero ve Joonas “jNSzki” Savolainen’dı. Bu beşli, dünyanın en güçlü Rainbow Six takımlarından birini oluşturuyordu.

It's been FIVE years.

Five years of living my childhood dream, and getting to experience the most incredible things.



I have stepped down as an active pro league player active as of this tweet.



I cant wait to show you what the future holds. But for now.

we gotta be patient.