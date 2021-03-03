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eSpor
Haber Giriş: 03.03.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Pengu, Rainbow Six profesyonel sahnesinden emekliliğini duyurdu

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Pengu, Rainbow Six profesyonel sahnesinden emekliliğini duyurdu

Ünlü Rainbow Six Siege oyuncusu Niclas "Pengu" Mouritzen, beş yıllık profesyonel kariyerini geride bırakıyor.

Ünlü Rainbow Six Siege oyuncusu Niclas "Pengu" Mouritzen, beş yıllık profesyonel kariyerini geride bırakıyor. Pengu, rekabetçi sahneden emekli olduğunu açıkladı. Profesyonel oyuncu kararını Twitter üstünden paylaştı. Paylaşımında kariyerindeki en iyi anların olduğu bir kolaj videosuna da yer verdi. Oyuncu, rekabetçi sahneden çekildikten sonra içerik üreticisi olma planlarından da bahsetti.

Profesyonel oyuncunun emekliliği, Pengu’nun en son aktif olarak oynadığı G2’nun taraftarlarını da üzdü. 2016’dan beri mücadele ettiği 30’dan fazla turnuvada takımının aldığı zaferlerde büyük payı oldu. Oyuncunun G2’daki takım arkadaşları ise Fabian “Fabian” Hällsten, Daniel “Goga” Romero ve Joonas “jNSzki” Savolainen’dı. Bu beşli, dünyanın en güçlü Rainbow Six takımlarından birini oluşturuyordu.

“Beş sene oldu.

Çocukluk hayalimi yaşadığım ve harika şeyler tecrübe ettiğim beş sene.

Bu tweet’i attığım sırada profesyonel lig oyunculuğunu bırakmış olacağım. Gelecek bize neler gösterecek bilinmez. Ancak şimdilik sabırlı olmamız gerekecek.”

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