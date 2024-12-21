Pendik'te puanlar paylaşıldı

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Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 23'e, İstanbulspor ise 24'e yükseltti.
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz (Dk. 90+1 Tarık Tekdal), Sequeirra, Kappel (Dk. 67 Samet Asatekin), Hasan Kılıç (Dk. 87 Alpaslan Öztürk), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Bekir Karadeniz, Enes Keskin (Dk. 46 Del Valle), Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Eze
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 74 Yunus Bahadır), Emir Kaan Gültekin, Coly, Kubilay Sönmez (Dk. 87 Dijlan Aydın), Diarra (Dk. 75 Yusuf Ali Özer), Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Loshaj (Dk. 62 Muammer Sarıkaya)
Goller: Dk. 9 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 85 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Enes Keskin, Gökcan Kaya, Dk. 69 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 85 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor)