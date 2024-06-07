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Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi

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#Transfer#Osman Özköylü#Pendikspor
Pendiksporda Osman Özköylü dönemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 18:52

Süper Lig'de sezonu 19. sırada tamamlayarak küme düşen Pendikspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine Osman Özköylü getirildi.

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Süper Lig'de geride kalan sezonu 19. sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Pendikspor, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Osman Özköylü'yü getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'a Hoş Geldin Osman Özköylü! Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir. Osman Özköylü'ye ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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#Transfer#Osman Özköylü#Pendikspor

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