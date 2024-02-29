Pendikspor'da Ivo Vieira ile yollar ayrıldı! İbrahim Üzülmez resmen açıklandı

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Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ GELDİ

Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

4 YIL SONRA SÜPER LİG

Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, böylece uzun bir ara sonrası Süper Lig mesaisine başlamış oldu.

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PENDİKSPOR DÜŞME HATTINDA BULUNUYOR

Pendikspor Süper Lig'de 27 hafta sonunda 6 galibiyet ve 8 beraberlikle 26 puanla 19. sırada yer alıyor.