Pendikspor'da Fenerbahçe maçı öncesi çifte şok!

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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Pendikspor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Pendikspor'da sarı kart gören Fredrik Midtsjö ve Alpaslan Öztürk, gelecek hafta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibi, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pendikspor, Konyaspor mağlubiyetinin ardından 26 puanla 19. sırada kaldı.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe karşısında ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Maçın favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyleyen Üzülmez, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hedefe odaklanmış bir takım. Onlara saygı duyuyoruz ama biz kendimize bakarız. Fenerbahçe maçın favorisidir ama biz de teslim olmak istemiyoruz. Bugün rakibimize kaybettik ama Fenerbahçe maçında gidip mücadelede etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için galibiyete ihtiyacı var ama bizim de puan veya puanlara ihtiyacımız var. Biz, pes etmemeliyiz. Oyuncularımın da bizimle beraber bu duyguları yaşaması gerekiyor. Büyük karakterler, teslim olmayan karakterlerdir. Biz oyunculara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı da zordur. Yetenekli oyuncuları var ama biz de oradan puan ya da puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.