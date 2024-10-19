×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Pendikspor#Mahmut Türkoğlu#Sporanasayfa
Pendiksporda başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 15:02

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un Başkanı Mahmut Türkoğlu, kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu, kendi özel ve ailevi işleri sebebiyle başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Pendikspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübü'nden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu iki yıllık süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm yöneticilerimize, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, personellerimize, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ve büyük Pendikspor taraftarına tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Pendikspor'un bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğuna, güzel başarılara imza atacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Yeni gelen yönetime bu doğrultuda kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPendiksporun yeni teknik direktörü Sedat Ağçay olduPendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay olduHaberi görüntüle

Pendiksporda başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendikspor#Mahmut Türkoğlu#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!