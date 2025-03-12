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Pendikspor, Uğur Uçar'a emanet!

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#Pendikspor#Uğur Uçar#İstanbul
Pendikspor, Uğur Uçara emanet
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:57

Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Uçar'ın getirildiği açıklandı.

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Teknik Direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Pendikspor, takımın başına eski oyuncusu Uğur Uçar'ı getirdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar’ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir’in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti.
Siltaş Yapı Pendikspor’umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

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#Pendikspor#Uğur Uçar#İstanbul

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