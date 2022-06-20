Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Pendikspor, tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer etti; Leandro Kappel

#Transfer#Pendikspor#Transfer Haberleri
Pendikspor, tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer etti; Leandro Kappel

TFF 1. Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak Altay forması giyen Leandro Kappel'i transfer etti.

Haberin Devamı

TFF 1. Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak Altay forması giyen Leandro Kappel'i transfer etti.

Tarihinin ilk yabancı oyuncusunu renklerine bağlayan kırmızı beyazlılar, "6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." sözleriyle transferi duyurdu.

Geçen sezon 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp üst lige çıkan Pendikspor'un yine  Altay'dan Khaly Thiam transferini de açıklaması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Amir Arli resmen Samsunsporda | Transfer HaberleriAmir Arli resmen Samsunspor'da | Transfer HaberleriHaberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Pendikspor#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe