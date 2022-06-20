Pendikspor, tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer etti; Leandro Kappel

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TFF 1. Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak Altay forması giyen Leandro Kappel'i transfer etti.

Tarihinin ilk yabancı oyuncusunu renklerine bağlayan kırmızı beyazlılar, "6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." sözleriyle transferi duyurdu.

Geçen sezon 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp üst lige çıkan Pendikspor'un yine Altay'dan Khaly Thiam transferini de açıklaması bekleniyor.