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Pendikspor, Karagümrük'ü 2 golle geçti

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#Futbol#Pendikspor#Karagümrük
Pendikspor, Karagümrükü 2 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 00:27

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Samet Özkul

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir (Dk. 81 Baran Demiroğlu), Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson, Doh (Dk. 85 Muhammed Mert), Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 57 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 85 Paoletti), Wesley

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Tarık Tekdal, Murat Akça, Sequeira, Bekir Karadeniz (Dk. 89 Topalli), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Del Valle (Dk. 72 Enes Keskin), Eze (Dk. 90+7 Furkan Doğan)

Goller: Dk. 17 Eze, Dk. 41 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Bilgin, Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 58 Johnson, Dk. 81 Camacho, Dk. 82 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 2 Samet Asatekin, Dk. 23 Murat Akça, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 90+2 Erdem Canpolat

 

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#Futbol#Pendikspor#Karagümrük

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