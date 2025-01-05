Pendikspor, Karagümrük'ü 2 golle geçti

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Samet Özkul
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir (Dk. 81 Baran Demiroğlu), Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson, Doh (Dk. 85 Muhammed Mert), Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 57 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 85 Paoletti), Wesley
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Tarık Tekdal, Murat Akça, Sequeira, Bekir Karadeniz (Dk. 89 Topalli), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Del Valle (Dk. 72 Enes Keskin), Eze (Dk. 90+7 Furkan Doğan)
Goller: Dk. 17 Eze, Dk. 41 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Bilgin, Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 58 Johnson, Dk. 81 Camacho, Dk. 82 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 2 Samet Asatekin, Dk. 23 Murat Akça, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 90+2 Erdem Canpolat